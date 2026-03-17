В Иране заявили о готовности к многомесячному противостоянию с США и Израилем

Fars: Иран готов к многомесячному противостоянию с США и Израилем

Иран и его жители готовы к многомесячному противостоянию с США и Израилем. Об этом сообщает агентство Fars, ссылаясь на источник из иранских сил безопасности.

По его словам, президент США Дональд Трамп потерпел неудачу на военном фронте и был поражен масштабом возможностей Исламской Республики.

«Государство и народ готовы к затяжному, многомесячному противостоянию», — сказал источник.

Он добавил, что сегодня иранские вооруженные силы нанесут по противнику «еще более тяжелые удары».

17 марта Трамп заявил о победе в войне с Ираном и раскритиковал блокировку иранцами Ормузского пролива.

Тегеран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

