Британский премьер рассказал о разработке плана по разблокировке Ормузского пролива

Великобритания работает с союзниками над планом по возобновлению работы Ормузского пролива, но это не не будет миссия НАТО. Об этом заявил премьер-министр королевства Кир Стармер журналистам, передает Би-би-си.

Он рассказал, что Лондон работает с союзниками над коллективным планом по возобновлению работы этого пролива и восстановлению свободы судоходства на Ближнем Востоке.

»... мы работаем со всеми нашими союзниками, включая наших европейских партнеров, чтобы разработать жизнеспособный коллективный план, который позволит как можно быстрее восстановить свободу судоходства в регионе и смягчить экономические последствия», — сказал Стармер, подчеркнув, что это не будет миссия НАТО.

Премьер также заверил, что Британия «не будет втянута в более масштабную войну» на Ближнем Востоке.

Через Ормузский пролив проходит около 25% мировой торговли нефтью. После начала американо-израильской операции против Ирана Тегеран фактически заблокировал судоходство на этом морском пути.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что члены ЕС обсуждают отправку военных кораблей в Ормузский пролив.

Ранее Стармер отказался посылать военные корабли в Ормузский пролив.