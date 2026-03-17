Украина получила полный список требований для вступления в ЕС

Свириденко: Украина получила условия по финальным блокам для вступления в ЕС

Украинская делегация в Брюсселе получила условия для вступления в Евросоюз по финальным трем переговорным кластерам. Об этом сообщила премьер-министр республики Юлия Свириденко в Telegram-канале.

Речь идет о кластерах «конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Полученный документ с условиями правительство направило в Верховную раду для совместной работы над их выполнением, рассказала премьер.

«Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС – впервые в истории», — написала она, напомнив, что в декабре Киев получил условия по трем другим кластерам: основы процесса вступления в ЕС, внутренний рынок и внешние отношения.

Свириденко добавила, что следующие шаги — успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении. Это станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС.

До этого вице-премьер-министр страны по вопросам евроинтеграции Тарас Качка сообщил, что Германия и ряд других стран Европейского союза заявили Украине, что она сможет вступить в ЕС только через 10-20 лет.

Ранее сообщалось, что Украина может вступить в ЕС с ограничениями.