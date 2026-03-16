На Украине рассказали о сроках вступления страны в ЕС

Тарас Качка: в 2027 году Украина может подписать соглашение о вступлении в ЕС

Украина может подписать соглашение о вступлении в Евросоюз в 2027 году, однако процесс ратификации договора может продлиться «очень долго». Об этом «РБК-Украина» рассказал вице-премьер-министр страны по вопросам евроинтеграции Тарас Качка.

«В 2027 году мы можем подписать соглашение. Подписанное соглашение еще не вступит в силу, это произойдет после 27 ратификаций странами-членами ЕС. Процесс ратификации может длиться очень долго. Наша политическая мечта, чтобы он произошел как можно скорее. Но, тем не менее, мы подписываем соглашение, и мы продолжаем выполнять то, что не выполнили до конца», —отметил он.

По словам Качки, «общая модель» вступления Украины в ЕС «всем понятна», и с подписанием соглашения «вряд ли будет что-то сложное».

«В самом договоре есть вещи сугубо практические, сельское хозяйство и тому подобное. Там уже проблематика понятна. А есть более глубокая история – история доверия. Этот скепсис, о котором в медиа говорят, он связан с чем? С тем, что внутри самого Европейского Союза есть большая такая политическая дискуссия по установлению верховенства права. Для них это осознается как такая глубокая интеграция самого ЕС», – отметил он.

По словам вице-премьер-министра, если Украина достигнет «большого прогресса» в сфере верховенства права, «остальное будет иметь техническое значение». Он отметил, что Киев понимает, по каким пунктам есть несоответствия, и исправление этого – «вопрос только времени и скорости».

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в 2026 году будет готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС, а в 2027 году страна якобы сможет присоединиться к объединению.

При этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что в 2027 году Украина не вступит в союз из-за существующих в ЕС правил. Также в марте агентство Reuters написало, что в ЕС не поддерживают идею ускоренного вступления Украины в объединение.



