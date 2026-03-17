В Венгрии считают, что ЕС мог бы вернуться к закупкам российской нефти

Сийярто: ЕС мог бы вернуть нефть из России, но идет в противоположную сторону

Евросоюз мог бы принять решение о возвращении на рынок российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Европа оказалась отрезана от двух важнейших евразийских источников нефти из-за ранее принятых политических решений.

«Европа отгородилась от российской нефти политическим решением, а от арабской нефти — из-за нынешней ситуации с безопасностью, из-за войны там», — отметил министр.

Сийярто добавил, что Евросоюз мог бы принять решение о возвращении российской нефти на рынок, но «движение идет в противоположном направлении».

До этого депутат Европарламента Фабио де Маси заявил, что возобновление импорта российской нефти и газа было бы «в интересах» Германии и Евросоюза, а выделение Украине кредита на €90 млрд является «серьезной ошибкой».

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Еврокомиссия захотела запретить двум странам ЕС импортировать нефть из России.