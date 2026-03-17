Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Венгрии считают, что ЕС мог бы вернуться к закупкам российской нефти

Bernadett Szabo/Reuters

Евросоюз мог бы принять решение о возвращении на рынок российской нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Европа оказалась отрезана от двух важнейших евразийских источников нефти из-за ранее принятых политических решений.

«Европа отгородилась от российской нефти политическим решением, а от арабской нефти — из-за нынешней ситуации с безопасностью, из-за войны там», — отметил министр.

Сийярто добавил, что Евросоюз мог бы принять решение о возвращении российской нефти на рынок, но «движение идет в противоположном направлении».

До этого депутат Европарламента Фабио де Маси заявил, что возобновление импорта российской нефти и газа было бы «в интересах» Германии и Евросоюза, а выделение Украине кредита на €90 млрд является «серьезной ошибкой».

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Еврокомиссия захотела запретить двум странам ЕС импортировать нефть из России.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
