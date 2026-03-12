Политолог объяснил, как конфликт на Ближнем Востоке сказался на репутации США

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Новости Mail» оценил последствия эскалации на Ближнем Востоке для США. Эксперт обратил внимание, что впервые за десятилетия мир увидел кадры множества горящих американских баз.

«Это нанесло колоссальный репутационный ущерб и администрации [президента США Дональда] Трампа, американскому ВПК, США в целом. Все это бьет по рейтингам Трампа — порядка 70% американцев негативно воспринимают действия США в отношении Ирана. То есть это резко ослабляет позиции республиканцев в преддверии выборов в Конгресс», — сказал Дудаков.

Все эти факторы могут заставить американского лидера уже в ближайшее время начать выходить из конфликта. Другое дело, что Тегеран может не дать Вашингтону этого сделать, добавил политолог.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран назвал условия для начала переговоров с США и Израилем.