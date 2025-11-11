На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров назвал Зеленского нацистом

Лавров: действия Зеленского доказывают, что он нацист
Reuters/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский своими действиями показывает, что «он нацист», и доказательств обратного нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«[Президент России Владимир] Путин также считает Зеленского нацистом. Ну да. А где доказательства обратного?» — высказался Лавров.

В пример министр привел телеэфиры с Зеленским, в которых он регулярно вручает награды бойцам нацистских батальонов с шевронами фашистской Германии на руках. Лавров подчеркнул, что уничтожение нацизма и денацификация — это непреложное условие урегулирования конфликта на Украины.

По словам главы российского МИД, РФ признавала Украину, которая «не была нацистской» и не запрещала русский язык, а также в соответствии с декларацией независимости была «безъядерным, внеблоковым, нейтральным государством».

До этого глава Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил, что Зеленский исповедует нацизм, рассчитывая на помощь сторонников этой идеологии. Константинов отметил, что, по неформальным данным, нацисты собирали в качестве своих сторонников около 25-30 тысяч человек. По его словам, этого достаточно, чтобы свергнуть власть. К началу Майдана 2013-2014 годов они подошли хорошо организованной структурой, имеющей политическую подоплеку, обратил внимание политик.

Ранее военный аналитик объяснил, почему спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского.

