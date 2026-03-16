Венгрия и Словакия нашли альтернативу «Дружбе»

Венгрия и Словакия намерены заключить соглашение о строительстве нового газопровода между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Сегодня я подпишу соглашение со словаками о строительстве нового нефтепродуктопровода между двумя странами», — сказал он.

16 марта в Киеве должна была состояться трехсторонняя консультация министра энергетики Украины с министрами Венгрии и Словакии, в ходе которой должен был обсуждаться нефтепровод «Дружба», но встречу отменили.

До этого госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек заявил, что позицией Венгрии по нефтепроводу «Дружба» заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия. По его словам, 12 марта в Киеве прошли энергетические переговоры, в рамках которых властям Украины дали четко понять, что Еврокомиссия тоже требует создания комитета по установлению фактов о состоянии нефтепровода.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как Киев заблокировал поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на утвержденный в декабре 2025 года 20-й пакет санкций против России и на европейский кредит Украине в размере €90 млрд.

Ранее в Словакии заявили о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба».