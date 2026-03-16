Стало известно, когда Иран ударит по Украине

Аналитик Блохин: Иран ударит по Украине, если она поможет США и Израилю в войне

В случае, если украинские наемники будут принимать непосредственное участие в военных атаках на Иран, помогая США и Израилю вести боевые действия, Тегеран может нанести удар по территории Украины. На данный момент такой сценарий маловероятен из-за того, что Украина находится далеко от событий на Ближнем Востоке. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Должна произойти очень тесная взаимосвязь украинских наемников с атаками на Иран непосредственно. Такой сценарий возможен. Если они будут как-то вовлечены в какие-то мероприятия, которые наносят Ирану ущерб, тогда это произойдет», — подчеркнул политолог.

По словам Блохина, Иран вряд ли сейчас будет готов нанести удар по территории Украины, так как она находится «далековато» от театра военных действий на Ближнем Востоке.

Как добавил американист, заявление в Иране о том, что Украина стала законной целью для иранских вооруженных сил, направлено на дипломатическую поддержку России в рамках СВО и, скорее всего, не свидетельствует о реальных намерениях Тегерана ударить по украинским формированиям.

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что из-за поддержки Израиля беспилотниками территория Украины может рассматриваться Тегераном как законная цель для ударов.

Как писало позднее британское издание Daily Express, Иран таким образом выступил с «пугающим предупреждением» в адрес Украины.

Ранее в Иране порекомендовали военным США прощаться с семьями.