Назначение сына Хаменеи верховным лидером Ирана назвали «щелчком по носу» США

Если решение о назначении Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана утвердят, то это можно будет счесть как «щелчок по носу» США и Израилю, так как сделает политику страны по отношению к этим государствам более агрессивной. Вместе с тем такой шаг будет символизировать мягкий переворот, рассказал в беседе с газетой «Взгляд» старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Он напомнил, что сын Хаменеи тесно связан с Корпусом стражей исламской революции, а должность верховного лидера аятолла прочил ему еще при жизни. Однако на фоне того, что это многие восприняли в штыки, в последние годы он не настаивал на преемственности власти, которая больше свойственна монархиям. Если данные о его назначении подтвердятся, то это будет означать «мягкий переворот» на фоне его связи с КСИР, на который уже сегодня приходится порядка 25-30% экономики и финансовых потоков страны. Кроме того, это мощная контрразведывательная и карающая военная система, которая может перехватить в свои руки высшие рычаги власти – не только военной, но и экономической, политической, объяснил востоковед.

Более того, под влиянием КСИР Моджтаба Хаменеи будет придерживаться более агрессивной политики по отношению к США и Израилю, считает эксперт. По сути, это означает, что никакого диалога между сторонами конфликта не будет.

«Кроме того, назначение Моджтабы станет пропагандистским шагом и «щелчком по носу» американцам и израильтянам. Они ликвидировали верховного лидера аятоллу Хаменеи, а у Ирана опять аятолла Хаменеи», — заключил Сажин.

Напомним, сегодня член Совета экспертов Ирана Ахмад Хатами заявил, что совет уже определился с возможными кандидатурами на пост верховного лидера Республики. Сын бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба рассматривается как главный кандидат на эту должность, сообщила The New York Times со ссылкой на источники среди иранских чиновников. До этого телеканал Iran International также сообщил о вероятном восхождении Моджтабы Хаменеи к посту следующего верховного лидера.

