МИД РФ обратился к Франции и Британии после атаки ВСУ на Брянск

РФ призвала Лондон и Париж отказаться от мер по возврату Киева в фокус повестки

МИД России после атаки на Брянск франко-британскими ракетами призвал эти страны отказаться от действий по возвращению Украины в фокус мировой повестки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Британской и французской сторонам адресован призыв отказаться от бесчеловечных действий в их стремлении вернуть «украинский проект» в фокус международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Комментируя намерения вернуть общий фокус на Украину, в МИД РФ напомнили об обострении ситуации на Ближнем Востоке.

10 марта украинские военные выпустили крылатые ракеты Storm Shadow по Брянску. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Кроме того, атакам подверглись несколько гражданских объектов. В результате семь человек не выжили, более 40 жителей получили ранения различной степени тяжести.

МИД РФ вызвал послов Великобритании и Франции в стране Найджела Кейси и Николя де Ривьера в связи с атакой на российский город. Послам был заявлен решительный протест.

Ранее МИД увидел совпадение атаки ВСУ на Брянск и слов США о переговорах.