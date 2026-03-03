Размер шрифта
Трамп заявил, что Иран мог бы получить ядерное оружие еще три года назад

Трамп: Иран мог получить ядерное оружие в 2023 году, если бы США остались в СВПД
Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана помешал Тегерану создать ядерное оружие. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку, у Ирана было бы ядерное оружие три года назад», — написал он.

По словам Трампа, если бы Тегерану удалось создать такое оружие, то вина за это легла бы на бывших президентов Барака Обаму и «сонного Джо Байдена».

Накануне глава Белого дома заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он допустил возможность отправки сухопутных войск и обозначил цели — уничтожение ракетной инфраструктуры и недопущение создания ядерного оружия. По его словам, причиной начала военных действий стало отсутствие прогресса в переговорах с Тегераном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в сенате США назвали атаку на Иран «безрассудной» ошибкой.

 
