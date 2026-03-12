На Украине предложили ужесточить меры против уклонистов и дезертиров

В Верховной раде Украины предложили распространить ограничения для неплательщиков алиментов на мужчин, уклоняющихся от мобилизации, а также на военнослужащих, самовольно покинувших часть. Об этом сообщил депутат парламента, член комитета по национальной безопасности Вадим Ивченко в интервью украинскому изданию «Телеграф».

По его словам, необходимо создать систему наказаний за дезертирство и уклонение от службы. Он отметил, что сейчас для неплательщиков алиментов предусмотрено шесть видов ограничений — им могут блокировать банковские счета, ограничивать доступ к кредитам и применять другие меры. Депутат считает, что аналогичные ограничения можно распространить и на уклонистов.

По его мнению, это может стать дополнительным фактором, который будет удерживать военнослужащих от самовольного ухода из части, поскольку в таком случае для них возникнут юридические обязательства и ограничения в повседневной жизни, включая использование автомобиля и водительских прав.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. В январе 2026-го министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что число уклоняющихся от службы в стране достигает 2 млн человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тыс.

По словам командира батальона Главного управления разведки ВСУ Алексея Середюка, на украинских территориях вблизи линии фронта проводится насильственная мобилизация мужчин. Он заявил, что его подразделение «выгребло из домов всех уклонистов на пути», и призвал не обращать внимание на «провокаторов из тыла», которые «будут размазывать сопли» и негодовать по поводу неправомерных действий.

Ранее из учебного центра ВСУ сбежали десятки мобилизованных.