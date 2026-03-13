Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Макрон сделал заявление по нефтепроводу «Дружба»

Макрон заявил о необходимости скорейшего восстановления работы «Дружбы»
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба». Об этом сообщает Reuters.

«Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность. <...> Необходимо, чтобы работы были проведены как можно быстрее», — сказал Макрон на пресс-конференции после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он отметил, что «знает о взятых Украиной обязательствах в этой сфере».

До этого госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек заявил, что позицией Венгрии по нефтепроводу «Дружба» заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия. По его словам, 12 марта в Киеве прошли энергетические переговоры, в рамках которых властям Украины дали четко дали понять, что Еврокомиссия тоже требует создания комитета по установлению фактов о состоянии нефтепровода.

12 марта сообщалось, что Европейская комиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода «Дружбы».

В начале месяца премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна прекратит транзит критически важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».

Ранее во Франции возмутились из-за отказа Киева дать осмотреть «Дружбу».

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!