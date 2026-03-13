Макрон сделал заявление по нефтепроводу «Дружба»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба». Об этом сообщает Reuters.

«Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность. <...> Необходимо, чтобы работы были проведены как можно быстрее», — сказал Макрон на пресс-конференции после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он отметил, что «знает о взятых Украиной обязательствах в этой сфере».

До этого госсекретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек заявил, что позицией Венгрии по нефтепроводу «Дружба» заинтересовались 17 стран и Еврокомиссия. По его словам, 12 марта в Киеве прошли энергетические переговоры, в рамках которых властям Украины дали четко дали понять, что Еврокомиссия тоже требует создания комитета по установлению фактов о состоянии нефтепровода.

12 марта сообщалось, что Европейская комиссия официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода «Дружбы».

В начале месяца премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна прекратит транзит критически важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».

Ранее во Франции возмутились из-за отказа Киева дать осмотреть «Дружбу».