Лукашенко обвинил Россию и Украину в организации протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию и Украину в организации протестов 9 августа. Об этом сообщает «БелТа».

По его словам, процессом пытаются управлять из-за рубежа.

«Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину (оттуда ехали). Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток людей», — заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко сообщил, что протестующими в стране управляли из Великобритании, Чехии и Польши.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.

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