Каллас заявила, что США «хотят разделить Европу»

Администрация США «хочет разделить Европу». Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас в интервью газете Financial Times.

«Я думаю, что всем важно понимать, что США очень четко заявили о своем желании разделить Европу. Им не нравится Европейский союз», — сказала она, добавив, что подход Вашингтона перекликается с тактикой, используемой «нашими противниками».

Каллас подчеркнула, что между США и ЕС сейчас «очень сложные отношения». На это указывают стратегии США по национальной безопасности и обороны, опубликованные Белым домом в декабре и январе, в которых содержался призыв к «развитию сопротивления» в Европе и необходимости «калибровки» военной поддержки США на континенте.

В данный момент 27 членов объединения расходятся во мнениях относительно того, как строить отношения с США. В краткосрочной перспективе есть возможность как угодить Вашингтону, так и снизить зависимость от США, добавила главный дипломат ЕС.

Ранее сообщалось, что Рубио в Мюнхене протянул Европе руку, «вместо того чтобы тыкать в глаз».