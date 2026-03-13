Кремль: РФ не опасается, что США отодвинут урегулирование на Украине на второй план

Кремль надеется, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США по урегулированию конфликта состоится, даты пока нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Таких опасений не возникает, наши контакты с американскими визави не дают оснований для сомнений... Надеемся, что очередной раунд состоится. Пока нечего сообщить по дате», — сказал он, отвечая на вопросы, нет ли в Кремле опасений, что США отодвинут на второй план урегулирование на Украине из-за конфликта с Ираном, и когда могут пройти переговоры.

Третий по счету раунд трехсторонних переговоров состоялся 17–18 февраля в Женеве. Следующий планировался на 11 марта, но был отложен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

10 марта спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что встреча может состояться на следующей неделе. Место проведения он не назвал.

Как заявлял официальный представитель Кремля, территориальный вопрос — не единственный нерешенный вопрос в российско-украинских переговорах.

Ранее Турция заявила о готовности «возродить» переговоры по Украине в Стамбуле.