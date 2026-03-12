Размер шрифта
Турция сделала заявление о готовности «возродить» переговоры по Украине в Стамбуле

Фидан: Турция готова предоставить площадку для переговоров по Украине
Dilara Senkaya/Reuters

Турция заявила о готовности возродить переговорный процесс по Украине в Стамбуле. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на открывшейся в Анкаре ежегодной Конференции послов.

«Стамбул остается пока единственной площадкой, где стороны смогли встретиться на техническом уровне и обсудить параметры мирного урегулирования», — заявил он.

По словам Фидана,Турция с самого начала прилагала «самые интенсивные усилия для прекращения войны дипломатическим путем» и намерена в дальнейшем реализовывать любые инициативы и играть вспомогательную роль в этом направлении.

Проведение переговоров в Турции будет характеризоваться как «проявление доверия, оказанного турецкой дипломатии», отметил Фидан.

Предыдущий, третий по счету раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, он назвал переговоры «тяжелыми, но деловыми». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский выступил за привлечение Европейского союза к переговорам по Украине.

 
