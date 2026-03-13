Размер шрифта
В Британии насторожились из-за заявления Пескова об атаке ВСУ на Брянск

Газета Daily Express сочла пугающими слова Пескова об ударах ВСУ по Брянску
Алексей Майшев/РИА Новости

Утверждение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Великобритания причастна к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянск, является «очень серьезным». Об этом пишет британская газета Daily Express.

«Он (Песков. — «Газета.Ru») добавил в пугающем предупреждении Соединенному королевству: «Мы это осознаем. Мы прекрасно это знаем и, конечно, учитываем это», — отмечается в материале.

10 марта украинские военные с помощью крылатых ракет Storm Shadow нанесли удары по Брянску. Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Кроме того, атакам подверглись несколько гражданских объектов. В результате 42 человека получили ранения, еще шесть жителей спасти не удалось.

Комментируя ситуацию, Песков выразил уверенность, что ВСУ не смогли бы запустить ракеты Storm Shadow без помощи британских специалистов. По словам представителя Кремля, Москва учитывает этот факт. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что действия Киева подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции.

Ранее в ООН прокомментировали атаку украинских войск на Брянск.

 
