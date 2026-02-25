Экс-глава МИД Индии Сибал назвал Евросоюз препятствием для мира на Украине

Европейский союз (ЕС), пытаясь сорвать переговоры в формате Россия — США — Украина, стал препятствием для мирного урегулирования конфликта. Об этом в социальной сети X написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал.

Дипломат отметил, что к украинскому конфликту привели распад Советского Союза и расширение НАТО. Также его спровоцировали попытки изолировать Россию от Европы и восприятие этой страны как угрозы безопасности.

«ЕС сам стал препятствием для мира, препятствуя мирным переговорам», — подчеркнул Сибал.

По его словам, западные государства так и не смогли достичь своей цели в рамках конфликта на Украине. Речь идет о нанесении России стратегического поражения, пояснил экс-министр.

20 февраля верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС «хочет видеть уступки со стороны России» в рамках урегулирования украинского кризиса. Дипломат призвала «перенести акцент» на сторону, которая якобы «несет ответственность» за начало боевых действий.

