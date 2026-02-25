Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Экс-глава МИД Индии рассказал, кто препятствует урегулированию на Украине

Экс-глава МИД Индии Сибал назвал Евросоюз препятствием для мира на Украине
KanwalSibal/X (ранее Twitter)

Европейский союз (ЕС), пытаясь сорвать переговоры в формате Россия — США — Украина, стал препятствием для мирного урегулирования конфликта. Об этом в социальной сети X написал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал.

Дипломат отметил, что к украинскому конфликту привели распад Советского Союза и расширение НАТО. Также его спровоцировали попытки изолировать Россию от Европы и восприятие этой страны как угрозы безопасности.

«ЕС сам стал препятствием для мира, препятствуя мирным переговорам», — подчеркнул Сибал.

По его словам, западные государства так и не смогли достичь своей цели в рамках конфликта на Украине. Речь идет о нанесении России стратегического поражения, пояснил экс-министр.

20 февраля верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС «хочет видеть уступки со стороны России» в рамках урегулирования украинского кризиса. Дипломат призвала «перенести акцент» на сторону, которая якобы «несет ответственность» за начало боевых действий.

Ранее экс-премьер Украины назвал страны, которые пытаются сорвать переговоры.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!