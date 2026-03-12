Размер шрифта
Иран может открыть новые фронты операции с США и Израилем

Хамение: Иран может открыть новые фронты операции, если война продолжится
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Иран может открыть новые фронты военной операции с США и Израилем, если конфликт в регионе продолжится. Об этом сообщил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своем послании, заявление аятоллы распространила гостелерадиокомпания Ирана.

«Изучался вопрос об открытии новых фронтов, с которыми противник почти не имел опыта, и в ходе которых он окажется серьезно уязвим», — сказал он.

По словам Хаменеи, их задействуют при продолжении «военной обстановки с опорой на интересы».

Также он подчеркнул, что Ирану важно сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника.

Кроме того, Хаменеи призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть американские базы в регионе. Он указал, что Иран всегда стремился поддерживать теплые и конструктивные отношения со всеми государствами, с которыми имеет сухопутные или морские границы.

Ранее КСИР сообщил об ударах по нескольким стратегическим базам США.

 
