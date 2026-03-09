КСИР сообщил об ударах по нескольким стратегическим базам США

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по пяти военным базам США на Ближнем Востоке, а также объектам Израиля, расположенным в окрестностях Тель-Авива и Хайфы. Об этом пишет агентство Tasnim.

«КСИР нанесли мощные удары по пяти стратегическим базам США в регионе, а также по военным базам сионистского режима в районе Тель-Авива и Хайфы», — сообщили военные о деталях 31-й волны операции «Правдивое обещание 4».

Отмечается, что воздушно-космические силы КСИР применили ракеты типов «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан» для нанесения ударов по указанным целям. Особое внимание уделяется атаке на район, где дислоцируется 5-й флот ВМС США.

В конце февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Украина отправила дроны и экспертов для защиты баз США.