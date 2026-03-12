США потратят $11,7 млн на ремонт военных баз в Польше и странах Балтии

Вооруженные силы США получили $11,7 млн на ремонт используемых американскими войсками военных баз в Польше, Латвии и Эстонии. Об этом пишет газета Stars and Stripes.

Отмечается, что выделенные средства будут использованы на расширение жилья для военнослужащих, а также обновление помещений, обслуживающих технику, и улучшение систем безопасности. Изменения также затронут тренировочные полигоны Демба и Бемово-Писке в Польше, военные базы Лиелварде и Адажи в Латвии, и две базы в Эстонии.

Ремонт будет проводиться по принципу «под ключ», заявил командующий группой материально-технического обеспечения ВС США Джорджа Харривела,

«Мы хотим, чтобы по прибытии подразделений с техникой, будь то заправщики, железнодорожная техника или танки, базы предложили им необходимое обслуживание», — подчеркнул Харривел.

До этого 12 американских самолетов пустились в погоню за двумя российскими бомбардировщиками, патрулировавшими территорию в районе Аляски. Как сообщают западные СМИ, ответ ВС США был настолько непропорциональным, чтобы донести до Москвы, что, несмотря на войну с Ираном, американские военные способны ответить в любой точке мира.

Ранее во Франции рассказали, что помогло избежать раскола в НАТО.