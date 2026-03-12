США отправили 12 самолетов в погоню за двумя бомбардировщиками России

США отправили 12 самолетов в погоню за двумя российскими Ту-142 в Арктике

В общей сложности 12 американских самолетов пустились в погоню за двумя бомбардировщиками РФ, патрулировавшими территорию вблизи Аляски. Об этом сообщает The national interest (TNI).

«Несоразмерная реакция Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) на российское вторжение — это четкий сигнал Кремлю: даже несмотря на оккупацию Ирана, Америка остается сильной внутри страны», — пишет издание.

Как отмечается, NORAD задействовало два F-35A Lightning II, два F-22 Raptor, четыре KC-135 Stratotanker, один E-3 Sentry, два канадских CF-18 Hornet и один CC-150 Polaris для сопровождения двух российских Ту-142 в международном воздушном пространстве.

Ответ американских военных, вероятно, был настолько непропорциональным, чтобы донести до Москвы, что, несмотря на войну с Ираном, военные США способны ответить в любой точке мира, сообщает издание.

9 марта недалеко от российской границы начались учения НАТО Cold Response («Холодный ответ»). 25 тысяч военных начали тренироваться на севере Норвегии, Финляндии и Швеции. Зачем Атлантический альянс готовится воевать в условиях Крайнего Севера и чем должна ответить на это Россия — в материале «Газеты.Ru»

