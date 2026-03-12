Во Франции рассказали, что помогло избежать раскола в НАТО из-за Гренландии

Министр-делегат при минестерстве обороны Франции Алис Рюфо утверждает, что серьезного раскола в НАТО из-за ситуации с Гренландией удалось избежать, благодаря последовавшему «ответу Европы». Ее слова передает газета El Pais.

«Если бы не было ответа Европы, мы рисковали бы серьезным расколом внутри НАТО», — подчеркнула Рюфо.

При этом министр-делегат не уточнила, в отношении кого, а также какие именно действия или меры, предпринятые Европой, она имеет в виду. Однако она отметила, что ответ был дан на «шантаж, который пытались навязать с помощью пошлин».

До этого глава МИД Гренландии Вивиан Мотсфельдт опровергла заявления Трампа о «российской угрозе». Мотсфельдт прямо опровергла все утверждения на эту тему в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). В центре их беседы c Мотсфельдт были планы президента США Дональда Трампа в отношении острова, которые американский лидер мотивирует необходимостью защиты региона от «угрозы» со стороны России и КНР.

Ранее НАТО анонсировало учения рядом с российской границей.