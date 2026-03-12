В США заявили, что не снимут санкции против российской нефти

Американские санкции против российской нефти сняты не будут, несмотря на временное ослабление ограничений. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире CNN.

«Россия не получает смягчения санкций. Вся эта нефть — это «нефть на воде», которая просто ждет своей очереди на разгрузку в Китае. В конечном итоге вся она будет выгружена в КНР… Это те самые прагматичные решения, которые мы используем, чтобы пережить эти несколько недель дефицита энергоресурсов», — сказал Райт.

10 марта Белый дом указал на краткосрочность ослабления санкций против российской нефти для Индии. Как пояснила пресс-секретарь Кэролайн Левитт, чтобы компенсировать временный дефицит поставок нефти по всему миру, США временно разрешили Индии принимать российскую нефть. Она уточнила, что решение Вашингтона является лишь краткосрочной мерой, принятой, поскольку Индия является «хорошим партнером» Штатов. Кроме того, речь идет лишь о нефти, уже загруженной в танкеры.

На этой неделе президент США Дональд Трамп допустил смягчение санкций против энергетического сектора ряда стран на фоне роста мировых цен на нефть. В Вашингтоне обсуждают возможность ослабления ограничений, в том числе в отношении российской нефти. На этом фоне президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о росте цен на нефть и газ при попытках дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. В то же время он заявил о готовности наращивать поставки нефти и газа в Европу при наличии сигнала от партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о неготовности сопровождать суда через Ормузский пролив.