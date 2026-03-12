Размер шрифта
В США заявили о неготовности сопровождать суда через Ормузский пролив

Райт: военные США пока не готовы сопровождать суда через Ормузский пролив
Nicolas Economou/Reuters

Американские военные в настоящий момент не готовы к сопровождению кораблей через Ормузский пролив. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CNBC.

По его словам, Соединенные Штаты в настоящий момент сосредоточены на уничтожении наступательного потенциала Ирана, производственных мощностей страны, которые подпитывают наступательный потенциал.

Иран на фоне атак со стороны США и Израиля объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из основных нефтяных маршрутов мира. Военные Исламской Республики заявили, что ограничения распространяются на все суда, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. В результате трафик в стратегическом коридоре почти остановился, по некоторым судам были нанесены ракетные удары. 9 марта в США заявили, что американские военные нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор Крис Мерфи заявил, что США не имеют плана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

 
