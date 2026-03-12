Володин призвал дорожить стабильностью в России на фоне потрясений в мире

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о стабильности в России, которой надо дорожить. Об этом сообщает ТАСС.

«Смотрите, в мире напряженность, турбулентность, взрывы, а у нас стабильность. Вот этим надо дорожить», — сказал Володин в разговоре с журналистами.

По его словам, нужно постараться сделать так, чтобы на основе этой стабильности происходило развитие.

До этого Володин заявлял, что коллективный Запад пытался разрушить Россию через необходимость следования принципам демократии, разговоры о которой были лишь удобной ширмой. При этом парламентарий заметил, что коллективный Запад не смог совершить в России задуманного.

1 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия должна оставаться «островком стабильности, рассудительности и мудрости», чтобы не поддаться общему хаосу. Представитель Кремля подчеркнул, что сохранение холодного рассудка является приоритетом государственной политики в текущей мировой ситуации.

Ранее стало известно, какой уровень госдолга США будет угрожать стабильности мира.