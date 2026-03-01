Россия должна оставаться «островком стабильности, рассудительности и мудрости», чтобы не поддаться общему хаосу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Когда вокруг такое количество, скажем так, системных поломок, где-то все-таки должен сохраняться островок стабильности», — сказал Песков.

Он добавил, что этим «островком» может быть именно страна, во главе которой стоит президент Владимир Путин. Песков подчеркнул, что сохранение холодного рассудка является приоритетом государственной политики в текущей мировой ситуации. По его словам, если поддаться всеобщему хаосу, то «это до добра не доведет».

В этом же интервью Дмитрий Песков прокомментировал возможную передачу Украине ядерного оружия Францией и Великобританией. По мнению представителя Кремля, у руководства европейских стран «отказали многие системы, системы торможения и устойчивости и системы анализа ситуации».

Ранее Зеленский заявил о готовности «с удовольствием» принять ядерное оружие.