Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Финляндия признала непричастность России к обрыву подводных кабелей на Балтике

SUPO: Россия не причастна к обрыву подводных кабелей в Балтийском море
Michael Nitzschke/Global Look Press

Российская Федерация не причастна к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, такое заявление сделала полиция безопасности Финляндии (SUPO). Об этом сообщил глава SUPO Юха Мартелиус журналу Suomen Kuvalehti.

«Мы считаем, что со стороны российского государства не было никаких преднамеренных действий. <...> Такое отношение к этим инцидентам разделяют и разведывательные службы других стран», — подчеркнул глава полиции.

До этого шведская прокуратура закрыла дело о повреждении кабеля в Балтийском море. В результате проведенного расследования надзорный орган пришел к выводу, что повреждение кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море было случайным.

По информации пресс-службы, дело было возбуждено в отношении болгарского сухогруза «Вежен», именно его подозревали в повреждении кабеля. В феврале с судна был снят арест. В прокуратуре уточнили, что повреждение кабеля было несчастным случаем. Ему способствовали погодные условия и неисправность оборудования судна.

14 апреля президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, согласно которому силы обороны и ВМС страны смогут применять силу к любым судам, которые подозреваются в желании повредить подводные кабели

Ранее глава МИД Польши заявил об анархии в Балтийском море.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!