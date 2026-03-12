Финляндия признала непричастность России к обрыву подводных кабелей на Балтике

SUPO: Россия не причастна к обрыву подводных кабелей в Балтийском море

Российская Федерация не причастна к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, такое заявление сделала полиция безопасности Финляндии (SUPO). Об этом сообщил глава SUPO Юха Мартелиус журналу Suomen Kuvalehti.

«Мы считаем, что со стороны российского государства не было никаких преднамеренных действий. <...> Такое отношение к этим инцидентам разделяют и разведывательные службы других стран», — подчеркнул глава полиции.

До этого шведская прокуратура закрыла дело о повреждении кабеля в Балтийском море. В результате проведенного расследования надзорный орган пришел к выводу, что повреждение кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море было случайным.

По информации пресс-службы, дело было возбуждено в отношении болгарского сухогруза «Вежен», именно его подозревали в повреждении кабеля. В феврале с судна был снят арест. В прокуратуре уточнили, что повреждение кабеля было несчастным случаем. Ему способствовали погодные условия и неисправность оборудования судна.

14 апреля президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, согласно которому силы обороны и ВМС страны смогут применять силу к любым судам, которые подозреваются в желании повредить подводные кабели

Ранее глава МИД Польши заявил об анархии в Балтийском море.