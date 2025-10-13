Шведская прокуратура закрыла дело о повреждении кабеля в Балтийском море

Шведская прокуратура пришла к выводу, что повреждение кабеля между Швецией и Латвией в Балтийском море было случайным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации пресс-службы, дело было возбуждено в отношении болгарского сухогруза «Вежен», именно его подозревали в повреждении кабеля. В феврале с судна был снят арест.

«Прокурор сегодня решил прекратить предварительное расследование по делу о судне, подозреваемом в причастности к диверсии на коммуникационном кабеле между Швецией и Латвией в Балтийском море», — пояснили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что повреждение кабеля было несчастным случаем. Ему способствовали погодные условия и неисправность оборудования судна.

В феврале премьер Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что Швеция расследует еще одно повреждение подводного кабеля в Балтийском море.

Как сообщила береговая охрана Швеции, власти страны направили судно к месту предполагаемого повреждения кабеля к востоку от острова Готланд. По данным охраны, инцидент, предположительно, мог произойти в исключительной экономической зоне Швеции.

Ранее Патрушев обвинил Запад в намерении прикрыть для России доступ к Балтике и Черному морю.