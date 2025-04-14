Президент Эстонии утвердил закон о праве военных топить «подозрительные» суда

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, наделяющий силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

Отмечается, что поправки будут внесены в Закон об организации Сил обороны и Закон об экономической зоне, направленный на укрепление безопасности судоходства в морской зоне Эстонии.

9 апреля парламент Эстонии принял законопроект, который наделит силы обороны и ВМС страны правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить.

10 апреля член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что решение Эстонии позволить своим силам обороны топить «подозрительные» суда может осложнить движение российских танкеров, а также создать дополнительные риски для Калининградской области.

Ранее в разведке ФРГ заявили о возможности ввода российских танков в Эстонию.