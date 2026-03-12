В Госдуме объяснили, какая опасность может подстерегать Нетаньяху

Депутат ГД Делягин: Трамп может отомстить Нетаньяху за конфликт с Ираном

Политики в Израиле не верят, что по премьер-министру Биньямину Нетаньяху ударили иранцы, но верят, что именно он втравил Вашингтон в конфликт с Тегераном. Если американский лидер Дональд Трамп это поймет, он может отомстить главе израильского кабмина. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы РФ, доктор экономических наук Михаил Делягин.

По его словам, Трамп готовился к эскалации на Ближнем Востоке, но завершить подготовку не успел. Это одна из причин, почему сейчас американцы выглядят так «бледно», указал парламентарий.

«Ньюйоркские девелоперы умеют решать вопросы с теми, кто их подставил», — высказался он о Трампе.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ударе по офису израильского премьера. Отмечалось, что судьба Нетаньяху неизвестна.

Позднее информированный источник в Иерусалиме опроверг информацию о ракетном ударе Ирана по офису премьер-министра Израиля.

Ранее Израиль заподозрил администрацию США в переговорах с Ираном.