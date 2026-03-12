Политолог объяснил, почему Зеленский заговорил о третьей мировой войне

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о третьей мировой войне — попытка вернуть внимание Запада к Киеву на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.

«Киев больше не является центром повестки, а значит, его спонсоры могут начать задавать неудобные вопросы о коррупции, миллиардных траншах и перспективах мирного урегулирования. И российской, и американской стороне давно очевидно, что любые мирные инициативы сходят на нет по вине Украины», — сказал эксперт.

Киевская верхушка понимает, что, как только боевые действия завершатся, им придется отвечать за все, что они совершили, добавил Хасанов.

Накануне Зеленский рассказал в интервью журналисту Кейлину Робертсону, что расстроен тем, что президент США Дональд Трамп не услышал его сообщений о третьей мировой войне.

В ходе того же интервью украинский лидер заявил, что мир не готов к третьей мировой войне.

Ранее посол призвал Зеленского сдаться и приехать «в кандалах» в Россию.