Посол призвал Зеленского сдаться и приехать «в кандалах» в Россию

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому после обвинения в адрес России в том, что Москва якобы виновата в начале третьей мировой войны, остается только сдаться. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Сдаться ему посоветую, сдаться нам. Приехать в кандалах, в наручниках в Москву. Это оптимальный вариант для него. Чем раньше, тем лучше. И для Украины хорошо, и будет для народа Украины», — подчеркнул дипломат.

Долгов после слов Зеленского о третьей мировой напомнил, что именно киевский режим и поддерживающие его страны Европы толкают мир к новому глобальному конфликту, а Россия стремится его предотвратить.

«Очевидно совершенно, что главная опасность мировой безопасности миру и стабильности сегодня – это киевский режим, который вооружается Западом, в первую очередь европейскими странами. Это главные разжигатели войны, поэтому это главная угроза международной безопасности прямая», — отметил посол.

Россия в этой связи дает ответ Украине и Европе на поле боя в зоне СВО, не исключая при этом возможности дипломатических методов урегулирования конфликта, отметил Долгов.

Зеленский 23 февраля в интервью «Би-би-си» обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что он якобы уже начал третью мировую войну.

Ранее Путин признался, что его беспокоит угроза третьей мировой войны.