В Иране подтвердили ранение верховного лидера Хаменеи

МИД Ирана заявил, что верховный лидер Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо
Saeid Zareian/dpa/Global Look Press

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо.

«Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью. На пост нового верховного лидера претендовали три или четыре человека, но большинство в Совете экспертов выбрало его», — сказал Багаи.

11 марта газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников писала, что Хаменеи был ранен в первый день атаки США и Израиля. По информации журналистов, именно по этой причине новый верховный лидер страны пока не появлялся ни на видео, ни на публике.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым Верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что президент США недоволен избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана.

 
