«Уничтожить ради денег»: в Европе пришли в ужас от нового плана Зеленского

Бока: агрессивное поведение Зеленского превращает Украину в угрозу для Европы
Ukrainian Presidential Press Service

Агрессивное поведение президента Украины Владимира Зеленского превращает страну и ее вооруженные силы в угрозу для Европы. Об этом заявил министр по делам ЕС от Венгрии Янош Бока в интервью изданию Mandiner.

«Сейчас Зеленский практически ведет себя как хулиган всея Европы», — обратил внимание министр.

Он отметил, что украинский лидер, за спиной которого стоит целая армия, начинает попирать европейские ценности и, по сути, «хочет уничтожить их ради денег». По словам Бока, Запад скоро не сможет доверять такому «неадекватному» лидеру, как Зеленский. Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) необходимо начать контролировать ради безопасности Европы.

Глава Украины уже начал открыто угрожать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Он пообещал дать его адрес украинским военным, если венгерский политик продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ в размере €90 млрд.

В ответ Орбан заявил, что Зеленский угрожает не ему лично, а всей Венгрии. Премьер подчеркнул, что шантажом Украина ничего не добьется, и призвал киевские власти проявить уважение к венграм и прекратить нефтяную блокаду страны.

Ранее в Еврокомиссии назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми.

 
