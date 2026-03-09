Размер шрифта
Глава РФПИ оценил значение диалога России и США для энергетической безопасности

Дмитриев: диалог между Россией и США необходим для энергетической безопасности
Диалог между Россией и США необходим для поддержания глобальной энергетической безопасности. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«Российско-американский диалог жизненно важен для всего мира, поскольку только совместно с Россией можно восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность. Следите за новостями», — написал глава РФПИ.

7 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на фоне разрастающегося топливного кризиса Вашингтон готов пойти на смягчение санкций против российской нефти. В частности, ранее достигнутое между Индией и США соглашение о прекращении закупок российских энергоносителей будет смягчено, и Дели сможет беспрепятственно принимать танкеры из России, не опасаясь карательных мер с американской стороны.

8 марта глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что Вашингтон не намерен отказываться от политики санкций против Москвы, несмотря на временное ослабление ограничений для Индии на закупку российской нефти. Он пояснил, что инициатива направлена на то, чтобы снизить опасения по поводу возможной нехватки нефти и стабилизировать ситуацию на рынках

