РФ обсудила со странами Персидского залива проект урегулирования конфликта в регионе

Замглавы МИД РФ Александр Алимов обсудил с послами стран Персидского залива эскалацию вокруг Ирана. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили подготовленный Бахрейном проект резолюции Совета Безопасности ООН в связи с ударами Ирана по территориям государств Ближнего Востока, а также предложенный Россией документ, направленный на скорейшее завершение конфликта в регионе.
В МИД РФ отметили, что встреча прошла по просьбе послов и представителей дипломатических миссий стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.
В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.
Ранее президент Ирана поблагодарил Путина.