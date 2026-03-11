В Венгрии назвали «грубой атакой» на суверенитет нападение Украины на «Турецкий поток»

Атака Киева на газопровод «Турецкий поток», через который Венгрия гарантированно получает газ, посягает на суверенитет страны, заявил глава МИД Петер Сийярто. Его цитирует агентство MTI.

Сийярто узнал о нападении от одного из заместителей министра энергетики РФ. По словам дипломата, если «Турецкий поток» не будет работать, Будапешт не сможет надежно снабжаться природным газом.

«Таким образом, нефтяная блокада Украины и ее нападение на «Турецкий поток» — это очень грубая, очень серьезная атака на суверенитет Венгрии», — заявил глава МИД.

До этого, как сообщил «Газпром», украинские беспилотники попытались атаковать компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья» в Краснодарском крае. Эти объекты обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому» и «Голубому» потокам. Все атаки были отражены, станции не пострадали. По информации Минобороны, Киев собирался сорвать поставки газа европейским потребителям. В Кремле назвали эти удары «безответственными» и вызывающими «тревогу».

Ранее Украина разругалась с Венгрией из-за задержания инкассаторов с деньгами.