Лукашенко порекомендовал переименовать кофе американо

Лукашенко предложил переименовать кофе американо в белорусское

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения одной из сетей быстрого питания предложил переименовать кофе американо в стране. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко предложили попробовать американо в заведении, в ответ он заявил, что кофе нужно переименовать в белорусский. Президент отметил, что нужно начать писать новое название, но при этом оставить в скобках рядом старое, пока посетители не привыкнут.

Лукашенко назвал кофе «заразой». По словам президента Белоруссии, сам он не привык пить кофе и не любит этот напиток, но иногда все же делает это — в небольших количествах и чисто из практических соображений, связанных с бодрящим воздействием кофеина.

Также он поделился бургером с сопровождавшими его журналистами и призвал показать американцам, как работает сеть ресторанов после ухода McDonald's.

Ранее Лукашенко рассказал, кто из иностранных коллег постоянно шлет ему чай.

 
