Экспорт нефти через Ормузский пролив рухнул из-за конфликта на Ближнем Востоке

МЭА: экспорт нефти через Ормузский пролив снизился до 10% от довоенных объемов

Экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении Международного энергетического агентства (МЭА).

«Объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в настоящее время составляют менее 10% от доконфликтного уровня. Это вынуждает операторов по всему региону закрывать или сокращать значительные объемы производства», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

В связи с событиями на Ближнем Востоке министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что страны Евросоюза могут возобновить дискуссию о поставках российской нефти и газа.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.