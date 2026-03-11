Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Сурков отреагировал на информацию об отъезде из России

Экс-помощник президента Сурков опроверг отъезд из России
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Экс-помощник президента России Владислав Сурков корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову опроверг сообщения о своем отъезде из РФ.

В своем Telegram-канале журналист написал, что Сурков на вопрос, может ли он прокомментировать информацию о том, что в Кремле не располагают данными о его возможном отъезде из России, сказал: «Я не располагаю информацией о моем отъезде из России».

11 марта пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о якобы отъезде экс-помощника президента Владислава Суркова из России.

9 марта военкор Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале, что Сурков якобы «спешно» выехал за пределы России.

Telegram-канал «Дневник разведчика» утверждал, что экс-помощник президента находится в одной из стран, не имеющих прямого договора об экстрадиции с РФ — предположительно, ОАЭ или государстве Латинской Америки.

Ранее пьяный швед угнал машину в Финляндии и попытался сбежать в Россию.

 
Теперь вы знаете
Топ-9 наиболее дерзких операций иранского КСИР, о которых вы вряд ли слышали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!