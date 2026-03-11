Размер шрифта
Захарова назвала нападение на «Арктик Метагаз» терактом

Захарова: нападение на Арктик Метагаз является терактом и военным преступлением
Нападение на российское судно «Арктик Метагаз» в Средиземном море является терактом и военным преступлением. Об этом хаявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает пресс-служба ведомства.

«Речь идет о... террористическом акте и военном преступлении», — сказала она.

Российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке 3 марта в акватории Средиземного моря, рядом с территориальными водами Мальты. В тот момент судно следовало из порта Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. По данным министерства транспорта РФ, удар был нанесен с побережья Ливии с использованием украинских безэкипажных катеров. «Арктик Метагаз» получил серьезные повреждения. На борту судна находились 30 членов экипажа, все — российские граждане. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

4 марта Мария Захарова заявила, что страна оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры в связи с атакой на российский газовоз. Как она отметила, подобные действия Украины ставят под угрозу международный мир и безопасность.

Ранее Лавров высказался об атаке на «Арктик Метагаз».

 
