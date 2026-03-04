Размер шрифта
В МИД РФ отреагировали на атаку ВСУ на российский газовоз «Арктик Метагаз»

Захарова: РФ оставляет за собой право ответить на атаку на «Арктик Метагаз»
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры в связи с атакой на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

«Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия», — сообщила Захарова.

По ее словам, если информация об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российское судно подтвердится, их действия будут расценены как акт терроризма и нарушение норм международного права. Дипломат подчеркнула, что зарубежные учреждения РФ продолжают отслеживать ситуацию и готовы при необходимости оказать содействие гражданам страны.

Газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке 3 марта рядом с территориальными водами Мальты. В тот момент судно следовало из порта Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Как рассказали в министерстве транспорта РФ, удар был нанесен с побережья Ливии с использованием украинских безэкипажных катеров. Газовоз получил серьезные повреждения, на его борту находились 30 членов экипажа. Все они — российские граждане. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в атаке на газовоз «Арктик Метагаз» увидели след страны — члена НАТО.

 
