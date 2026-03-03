Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно вернуться «на почву здравого смысла и нормальности», в противном случае Венгрия не поддержит решения ЕС в пользу Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, о котором он рассказал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пока президент Зеленский не вернется на почву здравого смысла и нормальности, мы не поддержим ни одно решение, выгодное для Украины, сообщил я председателю Еврокомиссии», — сказал Орбан.

До этого Зеленский пожелал Орбану поражения на предстоящих выборах. Он уверен, что при смене режима с Венгрией будет проще договориться, поскольку «венгреский народ не пророссийский».

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина очень ждет поражения Орбана на выборах, поскольку при нем не может вступить в Евросоюз.

Ранее Орбан обвинял Зеленского в давлении на Венгрию из-за отказа участвовать в конфликте с Россией.