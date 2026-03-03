Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Орбан поставил условие Зеленскому

Орбан рассказал в каком случае поддержит решения ЕС по Украине
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно вернуться «на почву здравого смысла и нормальности», в противном случае Венгрия не поддержит решения ЕС в пользу Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, о котором он рассказал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Пока президент Зеленский не вернется на почву здравого смысла и нормальности, мы не поддержим ни одно решение, выгодное для Украины, сообщил я председателю Еврокомиссии», — сказал Орбан.

До этого Зеленский пожелал Орбану поражения на предстоящих выборах. Он уверен, что при смене режима с Венгрией будет проще договориться, поскольку «венгреский народ не пророссийский».

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина очень ждет поражения Орбана на выборах, поскольку при нем не может вступить в Евросоюз.

Ранее Орбан обвинял Зеленского в давлении на Венгрию из-за отказа участвовать в конфликте с Россией.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!