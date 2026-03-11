Аналитик заявил о готовности России выручить Европу и Израиль

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил в эфире Youtube-канала Dialogue works, что Россия может выручить Европу и Израиль, которые оказались в тяжелом положении из-за конфликта США и Ирана.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке хуже сказывается на Европе и Израиле, ведь у Соединенных Штатов есть своя нефть. При этом европейские страны до сих пор закупают нефть и газ из РФ «в немалом количестве». Израиль же, в свою очередь, может и вовсе оказаться под угрозой уничтожения из-за невозможности противостоять иранским атакам.

«Думаю, русские действительно прощупывают почву. [Президент России Владимир] Путин разговаривал со всеми лидерами стран Персидского залива, у него есть контакты с Израилем. У него есть возможности», — поделился Макговерн.

11 марта спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X иронично прокомментировал информацию СМИ о минировании Ормузского пролива.

По данным телеканала CBS News, разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив. Отмечается, что для этого используются небольшие суда, каждое из которых может нести от двух до трех мин. При этом эксперт оценил общее количество морских мин у Ирана в 2–6 тысяч единиц.

Движение танкеров через Ормузский пролив оказалось фактически парализовано после угроз Ирана уничтожать любые суда в ответ на удары США и Израиля. Многие транспортные компании отказались направлять свои корабли в регион из-за риска атак. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть.

Ранее в Иране опровергли информацию о сопровождении США танкера через Ормузский пролив.