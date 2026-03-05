Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Страна НАТО отвергла слова Рютте о широкой поддержке действий США в Иране

Глава МО Испании отвергла слова Рютте о полной поддержке НАТО войны США в Иране
Alejandro Martanez Valez/Keystone Press Agency

Министр обороны Испании Маргарита Роблес отвергла слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что внутри военного блока существует широкая поддержка войны США против Ирана. Об этом сообщает Politico.

Глава МО Испании подчеркнула, что «не разделяет мнения» Рютте относительно войны США в Иране. Роблес заметила, что такая позиция не делает Испанию менее ценным членом Североатлантического альянса.

Она сообщила, что испанская зенитная ракетная батарея Patriot помогла обнаружить иранскую ракету, сбитую над Турцией, и подчеркнула, что Мадрид остается «преданным членом Атлантического альянса».

«Испания – гордая страна, которая не терпит поучений. Мы требуем уважения», – заявила Роблес.

До этого Марк Рютте заявлял, что «союзники в основном широко поддерживают действия президента и также способствуют тому, что США сейчас делают в регионе, лишая Иран его ядерного и, конечно, ракетного потенциала». В ответ Дональд Трамп поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за поддержку американской операции против Ирана.

Ранее Литва предложила помощь США в войне с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!