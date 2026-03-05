Страна НАТО отвергла слова Рютте о широкой поддержке действий США в Иране

Министр обороны Испании Маргарита Роблес отвергла слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что внутри военного блока существует широкая поддержка войны США против Ирана. Об этом сообщает Politico.

Глава МО Испании подчеркнула, что «не разделяет мнения» Рютте относительно войны США в Иране. Роблес заметила, что такая позиция не делает Испанию менее ценным членом Североатлантического альянса.

Она сообщила, что испанская зенитная ракетная батарея Patriot помогла обнаружить иранскую ракету, сбитую над Турцией, и подчеркнула, что Мадрид остается «преданным членом Атлантического альянса».

«Испания – гордая страна, которая не терпит поучений. Мы требуем уважения», – заявила Роблес.

До этого Марк Рютте заявлял, что «союзники в основном широко поддерживают действия президента и также способствуют тому, что США сейчас делают в регионе, лишая Иран его ядерного и, конечно, ракетного потенциала». В ответ Дональд Трамп поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за поддержку американской операции против Ирана.

Ранее Литва предложила помощь США в войне с Ираном.