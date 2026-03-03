Размер шрифта
Лавров рассказал, что означает вопрос признания реалий на земле в конфликте с Украиной

Тема признания «реалий на земле» в конфликте между Россией и Украиной не касается территорий. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Реалии, еще раз хочу сказать, это не про территориальный вопрос. Реалии на земле отражают мнение проживающих на соответствующих территориях людей...», — сказал министр.

По его словам, проживающее на этих территориях население высказалось на референдумах за то, чтобы войти в РФ, поэтому территориальный вопрос существует «в этом смысле».

2 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта может пройти 5–8 марта, но из-за боевых действий на Ближнем Востоке нельзя подтвердить, что переговоры пройдут именно в Абу-Даби.

Помимо Абу-Даби возможной площадкой для встречи может стать Турция или Швейцария. В Кремле сообщили, что ясности по месту и срокам нет.

Ранее сообщалось о возможном выходе России из переговоров по Украине.

 
