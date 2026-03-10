Размер шрифта
В Иране ответили на слова Трампа о том, что конфликт близится к завершению

Представитель КСИР Наини отверг слова Трампа о скором завершении конфликта
Evelyn Hockstein/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана), категорически не согласен с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Ближнем Востоке близится к завершению. Об этом пишет Tasnim со ссылкой на официального представителя организации Сардара Наини.

По его словам, утверждения хозяина Белого дома являются абсурдными. Наини подчеркнул, что сейчас у Тегерана развязаны руки для дальнейшего расширения масштабов боевых действий.

«Безопасность будет либо для всех, либо ни дня кого. Именно мы решаем, когда закончится война», — сказал представитель КСИР.

Он добавил, что в настоящее время ВС Ирана ожидают появления американских военных кораблей в акватории Ормузского пролива. В том числе это касается авианосца Gerald R. Ford.

9 марта президент РФ Владимир Путин и американский лидер провели телефонный разговор. Как рассказали в Кремле, беседа состоялась по инициативе Вашингтона и продлилась около часа. Главы государств обсудили текущую ситуацию в мире, включая конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.

Ранее Трамп выразил уверенность, что впечатлил Путина военной операцией против Ирана.

 
